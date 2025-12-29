Fine settimana di controlli: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Controlli in Alta Irpinia sotto il coordinamento della Prefettura

fine settimana di controlli tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza
Avellino.  

Fine settimana di controlli serrati per i carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia.

L’attività, svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, è stata finalizzata al contrasto delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Nel corso delle attività, a Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, un giovane residente in Alta Irpinia che durante un controllo, è risultato positivo all’accertamento alcolemico, con un tasso superiore a 1,5 g/l. Per l’uomo è scattato, inoltre, il ritiro immediato della patente di guida.

Ulteriori controlli effettuati a Montella e Nusco, a cura dell’Aliquota Radiomobile e della locale stazione carabinieri, hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative nei confronti di due giovani conducenti, residenti rispettivamente in Alta Irpinia e nella Valle dell’Ufita, risultati positivi all’etilometro con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l. Anche in questi casi è stato disposto il ritiro della patente.

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità pubblica, soprattutto nel periodo delle festività.

Ultime Notizie