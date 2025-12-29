Avellino, gara di solidarietà per Pippo: salvadanai nei negozi

di Paola Iandolo
Continua la gara di solidarietà ad Avellino per Pippo, il cane di quartiere investito da un’auto in via Mancini e da tempo sottoposto a cure in Toscana. In queste settimane i negozianti di Avellino hanno dato un contributo concreto mettendo a disposizione i propri locali per ospitare i salvadanai destinati alla raccolta fondi per sostenere le sue cure. Oltre ai salvadanai resta attiva anche la raccolta online sulla piattaforma GoFundMe, attraverso la quale si stanno cercando di raccogliere i fondi necessari per saldare l’ultima fattura della clinica che sta seguendo Pippo.