Avellino, gara di solidarietà per Pippo: salvadanai nei negozi Avviata anche una raccolta fondi on line sulla piattaforma GoFundMe

di Paola Iandolo

Continua la gara di solidarietà ad Avellino per Pippo, il cane di quartiere investito da un’auto in via Mancini e da tempo sottoposto a cure in Toscana. In queste settimane i negozianti di Avellino hanno dato un contributo concreto mettendo a disposizione i propri locali per ospitare i salvadanai destinati alla raccolta fondi per sostenere le sue cure. Oltre ai salvadanai resta attiva anche la raccolta online sulla piattaforma GoFundMe, attraverso la quale si stanno cercando di raccogliere i fondi necessari per saldare l’ultima fattura della clinica che sta seguendo Pippo.