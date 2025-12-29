Maraia: "Difendere le scuole di Ariano è un dovere" "Non si possono cancellare in un solo colpo quattro istituzioni"

Caso dimensionamento scolastico ad Ariano Irpino. "Nel bel mezzo delle festivitá Ariano riceve un regalo poco gradito e che sarebbe il caso di ridiscutere con il provveditorato provinciale e regionale".

Lo scrive in una nota Generoso Maraia. "La proposta, che andrebbe urgentemente discussa in consiglio comunale, é quella di accorpare il liceo Parzanese con l'Istituto superiore De Gruttola e la scuola media Covotta con la Mancini".

E' di oggi la lettera al presidente della regione Campania Roberto Fico da parte del sindaco Enrico Franza (leggi qui) e l'appello urgente della dirigente scolascita del Don Milani Filomena Colella (leggi qui).

"Conoscendo bene le scuole del mio comune - continia Maraia - credo che si possa trovare una soluzione per non cancellarle in un sol colpo 4 istituzioni che hanno contribuito a fare la storia di Ariano. Il mio invito é a riconsiderare questa scelta perché la normariva sul dimensionamento scolastico, se ben applicata, consentirebbe di salvare sia l'ambito liceale che quello tecnico e professionale salvando cosi le Istituzioni scolastiche piu antiche.

Questi accorpamenti rappresentano un duro colpo per la città di Ariano e si sommano ai disagi creati dalla settimana corta in vigore da quest'anno. Difendere le scuole oggi significa garantire un futuro ad Ariano".