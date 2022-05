Avellino, da lunedì 16 operativa tutti i giorni la Funicolare di Montevergine Air Campania implementa i servizi con 66 corse settimanali

Funicolare di Montevergine, corse tutti i giorni a partire dalla prossima settimana. Dal 16 maggio Air Campania implementa i collegamenti.

Terminate con esito positivo le revisioni quinquennali a cui l’impianto di trasporto è stato sottoposto nei giorni scorsi, da lunedì entra in vigore il programma d’esercizio estivo.

Sono 66 le corse settimanali, con servizi ogni 45 minuti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 14.15. Domenica e festivi previsto un ulteriore potenziamento dei collegamenti Mercogliano-Montevergine e partenze della funicolare ogni 30 minuti.

Dalla prossima settimana Air Campania terrà costantemente monitorato il flusso dei viaggiatori e la domanda di mobilità in prospettiva futura. Obiettivo dell’azienda regionale di trasporto è quello di valorizzare ulteriormente la funicolare di Montevergine e potenziare i servizi assecondando la naturale vocazione del turismo religioso.

Per la stagione estiva 2022 confermato il prezzo del biglietto, con corsa di andata e ritorno a 8 euro. Per i residenti nel comune di Mercogliano e per le comitive superiori a 20 persone, costo agevolato del tagliando a 5 euro.

Gli orari in vigore da lunedì 16 maggio

Dal lunedì al sabato: 8:30 – 9:15 – 10:00 – 10:45 – 11:30 – 12:15 – 13:00 – 13:30 – 14:15.

Domenica e festivi: 8:30 – 9:00 – 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:15.