Isola pedonale al Centro storico, il Comune divide i commercianti La ztl in vigore da giugno a settembre, dalle 20 all'una di notte

Pedonalizzazione del centro storico di Avellino, il Comune convoca per martedì prossimo un'assemblea pubblica a Piazza del Popolo per raccogliere istanze e obiezioni di commercianti e residenti.

Ma tra le strade del cuore antico della città si respira un'aria di divisione sul provvedimento, esattamente come un anno fa, quando partì anche una raccolta firme contro la Ztl.

Oggi c'è chi crede sia tutto già deciso, chi è entusiasta e chi invece pensa che si debba spostare un pò in avanti l'orario di chiusura, almeno dalle 20 alle 21, in modo da agevolare tutte le categorie commerciali.

“Le isole pedonali vanno riempite di contenuti, questo chiederemo al Comune, non basta mettere da giugno a settembre due transenne e fermare le auto per parlare di isola pedonale. Occorre creare eventi, iniziative in grado di attirare anche turisti”.

I locali del settore food stanno già pensando a gazebo e ombrelloni per animare con i loro tavolini le stradine adiacenti alla Dogana.

All’appuntamento di martedì prenderanno parte il sindaco Gianluca Festa e il vice-sindaco Laura Nargi, e sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i rappresentanti delle associazioni, i commercianti della zona e i residenti, al fine di raccogliere idee e proposte utili ad integrare il programma comunale.