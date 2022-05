Amministrative, Noi di Centro: in campo giovani qualificati aspiranti sindaci Avellino, la nota del segretario provinciale e del vice Ciro Aquino e Guerino Gazzella

"Abbiamo messo in campo tanti giovani e qualificati candidati a sostegno di altrettanto validi e propositivi aspiranti sindaci irpini. Da Grottaminarda a Sirignano, passando per Montemiletto, Atripalda, Gesualdo, Fontanarosa e Montemarano, ma anche per Solofra e Santo Stefano del Sole, daremo prova di essere una forza politica in crescita e radicata".

Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario provinciale di Avellino ed il vice segretario regionale di Noi di Centro, Ciro Aquino e Guerino Gazzella.

"Anche se si tratta di un test elettorale, quello delle amministrative del prossimo 12 giugno, alquanto parziale, abbiamo voluto testimoniare una presenza in tutti i 14 comuni della provincia di Avellino chiamati al voto. In alcune municipalità daremo prova di essere determinati per vincere ed amministrare nel segno dell'efficienza e della competenza. Prendiamo atto, tuttavia, che per la totalità di compagini civiche in campo, non è stato possibile aprire un confronto tra le forze politiche provinciali, per questo abbiamo preferito sostenere candidati a sindaco provenienti dalla tradizione moderata e cattolica, in linea con i valori della nostra storia politica.

Siamo convinti, infine, di eleggere una folta rappresentanza di amministratori locali che faranno bene, innanzitutto, per le loro comunità locali, ma che potranno contribuire sostanzialmente a costruire una nuova classe dirigente in provincia di Avellino, ora più che mai consapevoli che l'attuale rappresentanza si è dimostrata poco attenta a difendere le ragioni della provincia di Avellino sia in Parlamento che bel Consiglio regionale della Campania".