Calciatore costretto a spogliarsi ad Avellino e roghi all'Arechi: Sono vandali Il consigliere Borrelli interviene anche sui roghi dopo Salernitana Udinese: è violenza gratuita

La Questura di Avellino ha diffuso il video dell'aggressione a Micovschi, il calciatore biancoverde che la sera del 4 maggio scorso fu costretto, da tre tifosi - identificati e finiti agli arresti domiciliari - a spogliarsi e a consegnare loro la tuta ufficiale, perché ritenuto indegno di indossarla. Durante l'ultima giornata di Serie A, sullo stadio Arechi di Salerno, dove la squadra di casa affrontava l’Udinese, come segnalato da alcuni cittadini, attraverso un video postato su Tik Tok , sarebbe stato innescato un rogo da alcuni tifosi che hanno dato fuoco (secondo alcuni per errore, secondo altri volutamente) alle coreografie.

“Questo non è tifo ma solo violenza e vandalismo gratuiti. Cosa c'entra il calcio e lo sport con azioni criminali e distruttive? ”-ha affermato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli a cui arrivano continue segnalazioni degli atti vandalici e violenti fuori e dentro gli stadi.