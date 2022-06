Il covid rialza la testa. 2 bimbe positive ricoverate in pediatria Sei i pazienti complessivi al Moscati. Contagi in risalita

Sono sei i malati di covid ricoverati al Moscati di Avellino. Lo rende noto l'azienda che spiega che sono sei i malati così ripartiti: uno in terapia intensiva dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 3 nell'unità operativa di di Malattie Infettive, e due in pediatria. Si tratta di due bambine di 1 e cinque anni. Le piccole non versano in gravi condizioni ma restano sotto osservazione nell'area covid dell'unità operativa guidata dal dottore Vitale. Intanto a livello regionale il tasso di incidenza risale sopra il 24%. Omicron 5 sta dilagando anche in Campania. Un dato che riflette l’allarme lanciato nei giorni scorsi dai virologi sul nuovo picco estivo del virus sembra diventare realtà. Ieri il governatore De Luca ha firmato un’ordinanza sulle mascherine obbligatorie fino al 30 giugno sui luoghi di lavoro, uffici della Regione, traghetti, navi, treni.