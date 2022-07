Basta con gli ammortizzatori sociali, il mercato chiede autobus e investimenti Le criticità nel settore della mobilità in Irpinia: focus a Lioni. Monito di Michele De Palma

Le criticità nel settore della mobilità in Irpinia, da Pratola Serra a Flumeri al centro di un confronto promosso dalla Fiom Cgil di Avellino a Lioni alla presenza del consigliere regionale della Campania Luca Cascone il quale si si è espresso anche sulla tematica accesa del collegamento su ferro in Irpinia.

In primo piano le vertenze sul fronte del lavoro, a partire dalla IIA, azienda che stenta a decollare nonostante i buoni propositi. L’obiettivo del sindacato è quello di creare una filiera tra consorzi e imprese per rilanciare il settore dei trasporti alla luce della realizzazione della Stazione Hirpinia.

"Abbiamo un tema di transizione che va affrontato attraverso due strumenti. Da un lato le politiche pubbliche, il governo, la regione. E dall'altro lato il sistema delle imprese - ha affermato Michele De Palma segretario generale Fiom Cgil - quello che sappiamo è che noi il nostro, come organizzazione sindacale e lavoratori lo abbiamo fatto. Ora è necessario consolidare per quanto riguarda ad esempio industria italiana autobus il percorso per il futuro. Basta ammortizzatori sociali e più investimenti in organizzazione del lavoro.

Il mercato in questo momento - conclude De Palma - chiede autobus e noi dobbiamo essere in grado di produrli. E poi abbiamo bisogno di investimenti su Pratola Serra e di una discussione chiara per quel che riguarda la transizione della produzione di questo stabilimento." Oggi alle 14 l'approfondimento nell'edizione del telegiornale di Otto Channel Canale sul canale 16 del digitale terrestre.