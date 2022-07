Emergenza acqua, Mercogliano a secco. D'Alessio: si scava per trovare la perdita Da due giorni è emergenza nel paese del Partenio, ma non solo. Sos da altri comuni

"L' Alto Calore è a lavoro per rintracciare una perdita occulta e si sta scavando per l' individuazione precisa e la riparazione. Abbiamo ottenuto intanto il riavvio di ulteriori due pozzi al campo di Sant'Anna per un apporto di 6/8 litri al secondo in più. Questo darà finalmente un importante contributo al problema idrico di Mercogliano. È uno dei primissimi step di quella che è la nostra azione progettuale con Alto Calore per risolvere il problema acqua!

Sono consapevole delle difficoltà che i cittadini stanno patendo, ma chiedo a tutti ancora un pò di tolleranza. I vostri disagi sono i miei. Stiamo lavorando sotto traccia da tempo per ottenere delle soluzioni risolutive e non temporanee e di facciata. Vi chiedo comprensione e fiducia. Chi ha bisogno di acqua per lavarsi e per gli scarichi può contattare i volontari della Misericordia del Partenio "Mercogliano ODV" al 3494367184". Così il sindaco Vittorio D'Alessio. Il primo cittaidno sta seguendo dall'alba di ieri tutti i lavori di scavo dei tecnici per trovare il punto della perdita. Intanto cittadini esasperati a caccia d'acqua con taniche e bottiglie si riforniscono presso fontane e sorgenti montane.