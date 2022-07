Galleria Monte Pergola, domani chiusura totale al transito per una notte A Solofra. Dalle 22 di mercoledì 13 luglio alle 6 del mattino del 14

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” avanzano i lavori relativi all’intervento di manutenzione all’interno della galleria ‘Monte Pergola’.

Nel dettaglio, per l’esecuzione di una specifica attività all’interno della canna del tunnel in direzione Avellino (attualmente percorribile in entrambi i sensi di marcia, con limitazioni per alcune categorie di mezzi), in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 di domani, mercoledì 13 e le 6.00 di giovedì 14 luglio sarà attiva l’interdizione della tratta compresa tra Solofra (km 19,500) e Serino (km 23,450), in entrambi i sensi di marcia.

La circolazione, per entrambe le direzioni, utilizzerà i percorsi alternativi segnalati in loco.