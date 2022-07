Tumore al seno: un successo la prevenzione con Iannace a Mercogliano Ieri screening con le volontarie Amos Partenio

La prevenzione in rosa dell’Amos Partenio, associazione guidata dal senologo dottor Carlo Iannace, non va in vacanza. Si è tenuta ieri, martedì 12 luglio, a Mercogliano, presso la sede della Misericordia del Partenio “La città a Spasso - Virgilio Barbieri”, un’altra giornata dedicata alle visite senologiche gratuite.



In tanti hanno partecipato agli ambulatori allestiti dall’Amos Partenio con la collaborazione dei volontari della Misericordia, sottoponendosi ai controlli senologici gratuiti effettuati dal dottore Iannace.

A lui, medico instancabile, vanno i ringraziamenti dell’associazione per l’operato che porta avanti costantemente sul territorio. Un grazie particolare ai volontari e alle volontarie della Misericordia del Partenio e al presidente Luca De Angelis, al quale è stato donato il kit dell’Ottava Camminata Rosa, per l’accoglienza e il supporto.

Grazie al sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio per la disponibilità, e al Comandante della stazione dei Carabinieri di Mercogliano Jorge Del Grosso per la partecipazione e le sue congratulazioni per l’azione di prevenzione sul territorio. Anche a lui sono stati consegnati il kit e l'invito alla manifestazione in Rosa che si svolgerà il prossimo 18 settembre.

Grazie a quanti hanno partecipato continuando a credere nel grande valore della prevenzione. Per le prossime date è possibile aggiornarsi sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.