Sos sangue, lieto fine per la signora Elisa: "Grazie a tutti voi mamma sta bene" La figlia di una paziente in attesa dell'intervento al femore ringrazia volontari e amministrazione

"Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia Lucia Pescatore (nella foto, ndr) ed insieme a lei il gruppo Frates di Mercogliano, la Misericordia del Partenio “Mercogliano” Luca de Angelis ed il Sindaco Vittorio D'Alessio Sindaco - Città di Mercogliano per aver dato vita a un iniziativa di solidarietà nei confronti di mia mamma e non solo,che grazie alle donazioni di sangue ricevute hanno potuto affrontare gli interventi che aspettavano da giorni.Graziea tutti coloro che hanno condiviso il post. Continuate con le donazioni di Sangue che l’Ospedale Moscati ne ha tanto bisogno! Grazie davvero di cuore". Eleonora Damiano figlia di Elisa Magliacane ringrazia volontari e amministratori per aver aiutato la campagna di donazione del sangue per il Moscati, dove la carenza di sangue è una vera emergenza. La signora Elisa Magliacane ha atteso per sei giorni per poter essere operata al femore per la carenza di sangue che, nei fatti, rallenta alcuni interventi chirurgici. La signora doveva essere operata al femore. Dopo gli appelli di sindaco, amministratori e volontari per la signora Elisa e altri pazienti le donazioni sono arrivate. Il cuore grande di Mercogliano batte forte. Alcuni concittadini richiamati dall'emergenza sono andati in ospedale a donare come altri cittadini. Serve sangue al Moscati e tutti sono invitati a fare la propria parte .