Irpinia Pride 2022, tutto pronto. Ci saranno anche "la Papessa" e Balducci Il 21 luglio la presentazione dell'evento a Mercogliano presso la sala consiliare

Cresce l'attesa per l'Irpinia Pride 2022. Tutti i dettagli dell'evento saranno svelati il prossimo 21 luglio, durante una conferenza stampa nella Sala consiliare del Comune di Mercogliano alle ore 10:30. Verrà mostrato il programma dell'evento che vedrà la cittadina alle falde del monte Partenio vestirsi dei colori dell'arcobaleno.

L'Irpinia Pride 2022, che si svolgerà il prossimo 30 luglio, è una manifestazione ideata e promossa dall’associazione avellinese “Apple Pie: l’amore merita LGBT+”, in collaborazione con il Comune di Mercogliano, con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto e sensibilizzare tutti i cittadini al riconoscimento sociale e legislativo delle persone LGBT+. Sarà inoltre un’occasione di condivisione e di affermazione della propria unicità, un modo per rivendicare il diritto di sentirsi al sicuro e liberi di essere se stessi, ma anche un invito alla pace in contrapposizione all’attualità dei nostri giorni, che vede conflitti ancora accesi e libertà ancora negate. Alla conferenza stampa saranno presenti i referenti di “Apple Pie: l’amore merita LGBT+”, tra cui il presidente Antonio De Padova Battista; l'Amministrazione del Comune di Mercogliano - nelle persone del sindaco Vittorio D'Alessio, dell'assessore alle Politiche sociali Elena Pagano, e del consigliere comunale Giuseppe Barone; e il direttore della mensa-dormitorio "Don Tonino Bello" di Avellino, nonché parroco di Capocastello, don Vitaliano Della Sala. Inoltre non mancheranno i rappresentanti della Pro Loco e del Forum dei giovani di Mercogliano, insieme a quelli della “Misericordia del Partenio”. Durante la presentazione di giovedì, dunque, verranno svelati tutti i dettagli dell'Irpinia Pride 2022.

Un appuntamento, quello di sabato 30 luglio, che sin dal suo primo annuncio ha subito creato un clima di grande entusiasmo e attesa, suscitando l'interesse di moltissimi tra enti, associazioni e cittadini, che hanno voluto confermare la propria partecipazione. Tra questi anche due attivisti del mondo LGBT+, l’attore Lorenzo Balducci e la performer Sofia Mehiel “La Papessa”, che ne saranno rispettivamente il padrino e la madrina. Tutti gli aggiornamenti relativi al Pride e alle varie iniziative promosse da “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” sono disponibili sui canali social – Facebook e Instagram – dell’associazione. Inoltre chi vorrà potrà sostenere l’Irpinia Pride 2022 prenotando e acquistando una t-shirt con il logo ufficiale, con un’offerta minima di € 10