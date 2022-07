Cervinara, mercoledì 20 luglio Luigi De Magistris presenta il suo libro L'ex sindaco in Valle Caudina per "Attraverso Napoli-10 anni di passione"

Dopo gli eventi di apertura della kermesse caudina, che hanno riscosso grande successo, il Festival itinerante della Città Caudina entra nel vivo.

Mercoledì si parte con il primo spazio dedicato agli incontri e a fare tappa in Irpinia, a Cervinara, sarà l’ex primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris.

Grande attesa e fermento per un’ospite d’eccezione che presenterà il suo libro “Attraverso Napoli – 10 anni di passione”, edizioni Marotta&Cafiero.

Nel libro, attraverso numerose fotografie e racconti, saranno ripercorsi i pezzi di un decennio di storia di Napoli (2011 al 2021), ovvero i 10 anni dell’era de Magistris. L’ex sindaco nel suo volume tocca diversi argomenti per spiegare come la città partenopea è mutata nel corso degli anni.

“Napoli è la protagonista, con il suo corpo, la sua anima, il suo cuore. E soprattutto con il popolo, con i napoletani. Dalla città dei rifiuti – si legge nella sinossi - alla Napoli della cultura e del turismo. Dalla rassegnazione alla partecipazione popolare. Dall'abbandono dei luoghi al recupero degli spazi. La città dell'acqua pubblica, dei beni comuni, degli eventi internazionali, ma anche della sofferenza, dei delitti. La Napoli assediata, ma anche la città del riscatto: i cittadini che si ribellano alle prepotenze, la lotta contro il debito ingiusto, per i diritti e per le libertà civili. Da Maradona a Sophia Loren, passando per Pino Daniele, attraverso Napoli ritroviamo il cammino di una vita vissuta e da vivere, in una comunità con pregi e difetti, vizi e virtù”

La prefazione è stata curata dalla scrittrice Valeria Parrella. Gli scatti, invece, sono di Velia Cammarano, Gigi Valentino e Alessandro Capuozzo.

A moderare la presentazione del libro - in programma mercoledì a Cervinara - sarà il giornalista Angelo Vaccariello.