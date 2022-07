Emergenza sangue, situazione drammatica: serve 0 positivo La richiesta urgente riguarda l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino

Urge sangue gruppo 0 positivo. La richiesta arriva direttamente dall'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. A lanciare l'appello attraverso le varie pagine social è l'associazione Dovos. "Chi può, si rechi a donare, in totale sicurezza nella struttura sanitaria arianese, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. La situazione è purtroppo drammatica in tutta la Campania, dove dall'emergenza Covid è calato sensibilmente il numero delle donazioni. Ma c'è chi non molla e continua a farlo. Sono a rischio negli ospedali a partire gli interventi chirurgici se non arriverà sangue a sufficienza. Occorre fare resto.