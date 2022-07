Irpinia Pride a Mercogliano. "All'odio rispondiamo con danze, colori e festa" Dopo gli attacchi omofobi delle scorse ore, i manifestanti rispondono con segnali di pace e libertà

Irpinia pride, gran finale per l’onda arcobaleno campana, che ha concluso a Mercogliano la serie di manifestazioni in difesa dei diritti e della libertà. La comunità Lgbtq+ si è ritrovata a Mercogliano per la marcia tra musica, colori, opere d’arte e impegno per i diritti. (riprese e montaggio Orlando Matarazzo, ndr)

Alla vigilia dell’Irpinia Pride erano spuntati la scorsa notte manifesti omofobi a Mercogliano uno firmato rete dei Patrioti, tra ingiurie e polemiche, ma i manifestanti hanno risposto con sorrisi e slogan alle offese. “A tutto questo odio e intolleranza rispondiamo con segni di pace e amore - spiega il presidente di Apple Pie Lgbt+ Avellino Antonio Di Padova -.”. Il corteo danzante e colorato ha attraversato viale San Modestino sfilando fino al comune. Una madrina e un padrino hanno diretto la festa dal carro musicale che ha guidato i manifestanti, tra le strade del paese di Mamma Schiavona. l’Irpinia pride avviene nel paese della Candelora, della festa dei femminielli del 2 febbraio, che conferma come Mercogliano sia comune di pace e libertà. “Il nostro paese è terra di pace e accoglienza -spiega il sindaco Vittorio D’Alessio -. Siamo orgogliosi di rappresentare quella comunità civile e virtuosa che accoglie e condivide la libertà di espressione e vita di tutti. Stigmatizziamo duramente quanto accaduto la scorsa notte. I manifesti, le ingiurie, l’odio e la violenza sono manifestazioni lontane dallo spirito sano di questo paese”. Dello stesso parere l’assessore comunale Elena Pagano che ha marciato con gli attivisti di Apple Pie Lgbt+ Avellino, delle altre associazioni e di tantissimi cittadini che sono arrivati a Mercogliano per l’evento. “E’ un momento storico particolare, in cui a livello mondiale e nazionale avvengono guerre, si matura violenza e intolleranza. Presto in Italia si voterà e si dovrà scegliere con cura chi saranno i nuovi rappresentanti in parlamento - commenta Antonello Sannino presidente Circolo Arcigay Antinoo Napoli -“. Dello stesso parere Daniela Falanga presidente Arcigay Napoli che commenta: serve una costante rivoluzione culturale, che promuova sempre i giusti valori di convivenza civile e ossequiosa dei diritti di tutti soprattutto tra le giovani generazioni”.