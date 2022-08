Maltempo ad Avellino, esonda il fiume Fenestrelle: danni e proteste - video I residenti lamentano: "Dopo i lavori siamo punto e accapo"

Sono ore di intenso lavoro per il vigili del fuoco e i vigili urbani impegnati per arginare alcune situazioni di pericolo causate dal maltempo anche ad Avellino. L’esondazione del fiume Fenestrelle nel tratto che attraversa Corso Umberto e via Tedesco all'altezza della casina del Prinicipe ha causato molti disagi e paura tra i residenti.

La colata di acqua e fango proveniente da Monteforte infatti ha rotto nuovamente gli argini proprio all'incrocio tra il Fenestrelle e il rio San Francesco, causando allagamenti e danni ai terreni e alle abitazioni.

I residenti della zona protestano. Il fondovalle del Fenestrelle è stato oggetto di lunghi lavori di riqualificzione e messa in sicurezza, eppure ciò non ha evitato che ai primi temporali stivi si verificasse di nuovo l'esondazione.