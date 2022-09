Emergenza Covid, all'ospedale Moscati stabilizzati 80 precari Si tratta per lo più di operatori socio-sanitari, ma anche di tecnici sanitari, dirigenti biologi

Avviate le procedure per assumere a tempo indeterminato il personale precario reclutato con le misure straordinarie adottate nell’ambito del potenziamento del Sistema Sanitario Regionale per l’emergenza Covid-19. L’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dopo avere effettuato, nel giugno scorso, una prima ricognizione delle risorse umane in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attiva le successive procedure previste per garantire un lavoro stabile a quanti hanno maturato i necessari requisiti. L’avviso relativo alle modalità di presentazione delle istanze sarà pubblicato sul sito internet aziendale nei prossimi giorni.

L'iter per l'assunzione è rivolto sia agli operatori che sono tutt'ora in servizio, che a coloro che non risultano più contrattualizzati. Dalla ricognizione effettuata dall’Unità operativa di Gestione Risorse Umane sono circa 80 i precari che potranno beneficiare della stabilizzazione.

Si tratta per lo più di operatori socio-sanitari, ma anche di tecnici sanitari, dirigenti biologi, di alcuni infermieri e di due dirigenti medici: categorie professionali che, anche nel numero, risultano conformi alle previsioni del Piano Triennale del Fabbisogno dell’Azienda. Contestualmente, la Direzione Strategica porterà anche a conclusione le procedure di stabilizzazione già in itinere riservate al personale in possesso dei requisiti indicati dall’art. 20 del Decreto Legislativo 75 del 2017 (cosiddetta “Legge Madia”).