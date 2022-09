Irpinia in lutto, è morto Franco Dragone: stroncato da un infarto al Cairo Aveva 70 anni il celebre regista di Cairano fondatore del Cirque du Soleil

Franco Dragone, noto regista e direttore teatrale di fama internazionale, originario di Cairano è morto improvvisamente in Egitto dove si trovava per lavoro. Dragone, 70anni a dicembre, è stato stroncato da un infarto al Cairo. Nato nel piccolo comune irpino era tra i più grandi registi teatrali viventi. All’età di 7 anni si trasferì in Belgio, assieme alla famiglia. Nel corso degli anni ha mantenuto i contatti con la sua terra di origine. Un infinito amore per l’Irpinia. La tragica notizia in serata è giunta in Irpinia provocando sconcerto e dolore. Il sindaco di Cairano sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Una terribile notizia ha sconvolto la Comunità dì Cairano e ha squarciato il mio cuore. FRANCO DRAGONE è morto improvvisamente in Egitto dove era per lavoro. Una perdita enorme per un uomo la cui grandezza e la cui visionarietà lo hanno reso il più creativo al mondo. Per quelli come me che lo hanno amato come un fratello maggiore se ne va il più grande, il più onesto dei contadini visionari. Ciao Franco grazie per tutta la bellezza che ci hai donato e per tutta la generosità che ci hai regalato. Piango e prego per la tua anima pensandoti a passeggiare nei campi elisi dove riposano gli uomini giusti a costruire sogni e meraviglie. CIAO FRANCO”