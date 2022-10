Il Ministro Piantedosi torna in Irpinia: in bici fino a Montevergine Grande accoglienza da parte degli amici dell'associazione "Ottovolanti"

Si è concesso una mattinata di relax nella sua Irpinia il neo Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Con il gruppo di amici dell'Associazione “Ottovolanti” guidata dal presidente Giovanni Vottariello, il titolare del Viminale si è ritrovato ancora una volta nella sua terra d'origine per soddisfare la passione per le due ruote, scalando la montagna fino al Santuario di Montevergine. Per lui una festa a sorpresa, con una bella torta e un brindisi augurale, con tutti gli amici. “Congratulazioni Ministro”, questa la decorazione sulla caprese per festeggiare la nomina alla guida del Viminale dell'ex prefetto di Roma.