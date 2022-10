Grottaminarda, domani e mercoledì cimitero aperto con orario continuato A partire dalle 8 del mattino

In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti il Cimitero comunale resterà aperto con orario continuato a partire dalle ore 8,00.

Nelle due giornate all'interno del Cimitero vi saranno numerose celebrazioni eucaristiche a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore. Il Comune ha messo a disposizione gazebo e sedie per lo svolgimento delle funzioni, in caso però di condizioni meteorologiche avverse le messe saranno celebrate presso la Chiesa del Rosario.

Questi gli orari delle celebrazioni: domani, martedì 1° novembre, alle 10,00, 11,30, 16,30 e alle 18,00 il Rosario; mentre mercoledì 2 novembre, ore 8,30, 10,30, 16,30, quest'ultima sarà presieduta da S.E. il Vescovo, Sergio Melillo.

Nell'augurare alla cittadinanza una commemorazione in pace e raccoglimento, il Vicesindaco, Delegato alla Gestione del Cimitero, Michelangelo Bruno, spiega l'impegno che ci sarà nel prossimo futuro per un maggior decoro del Cimitero:

«Si fa presente che non è stato possibile prolungare l’apertura del Cimitero per i giorni precedenti alla ricorrenza di Ognissanti e dei Defunti in conseguenza ad accordi già assunti. Al contempo – prosegue il Vicesindaco – c'è tutto l'impegno per reperire i fondi necessari per una ristrutturazione e riqualificazione della parte vecchia del Cimitero. A tal fine, è stato dato mandato agli uffici comunali di predisporre un progetto per risanare e ridare massima dignità al luogo in cui riposano i nostri cari».