Educazione civica, a Montefredane la lezione di Catello Maresca Appuntamento alle 10 presso la scuola di via Roma

L’Amministrazione Comunale di Montefredane, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, organizza una “Lezione di educazione civica” con gli alunni delle scuole elementari e medie. a cura del dott. Catello Maresca, magistrato attualmente impiegato presso la Corte d’Appello di Campobasso. L'appuntamento è per domani giovedì, 10 novembre, alle ore 10 presso l’auditorium della scuola di Via Roma.