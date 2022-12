"Avellino per il mondo", Humanitas dona un’ambulanza per il Senegal La cerimonia domani, 30 dicembre, all'Abbazia del Loreto

Il giorno 30 dicembre alle ore 10.45 presso l’Abbazia del Loreto in Mercogliano l’Associazione “Avellino per il Mondo” riceverà in donazione dal Presidente Internazionale di Humanitas, Roberto Schiavone, una ambulanza da destinare all’ospedale del villaggio di Thidelly, nella regione del Kolda nel Senegal del Sud.

All’iniziativa prenderanno parte l’Abate Ordinario di Montevergine Dom Riccardo Luca Guariglia, la doO.ssa Claudia Campobasso, il prof. Marco Cillo e la signora Elvira Napoletano dell’Associazione Avellino per il Mondo, il doO. Luca De Angelis della Misericordia del Partenio e i volontari delle associazioni.

L’Associazione di promozione sociale “Avellino per il Mondo”, in collaborazione con la Caritas Diocesana e l’Ufficio Migrantes di Avellino, dal 2003 si occupa di progetti sociali sanitari. In Albania e in Ucraina, l’associazione ha costruito percorsi di dignità sociale, solidarietà e fraternità, facendo accedere alle cure sanitarie centinaia di persone. Oggi, l’associazione ha deciso, insieme ad Elvira Napoletano, di portare avanti un progetto ambizioso: la costruzione di un ospedale nel villaggio di Thidelly, nella regione del Kolda nel Senegal del sud. Partendo dalle loro richieste i nostri volontari hanno elaborato un progetto che stiamo già realizzando, infatti, nei mesi scorsi abbiamo consegnato un’ambulanza che serve più di venti villaggi, per un totale di oltre cinquantamila persone. L’ospedale che stiamo costruendo sostituirà l’ambulatorio presente, che non permette diagnosi e ricoveri. Nel progetto è stato previsto un padiglione ostetrico e pediatrico, perché la popolazione senegalese ha un’età media di 23 anni e i bambini rappresentano una fetta importante della popolazione. Siamo convinti che una buona assistenza medica potrà aiutarli a crescere sani, prevenendo malattie scomparse ormai da tempo. L’aiuto di tutti è fondamentale per la realizzazione di questo sogno di speranza. Per questo, la seconda ambulanza diventa fondamentale per il servizio ai due padiglioni in ultimazione.