Irene, da Montaguto al set del porno: vi racconto la mia storia Esclusivo. Dall'Irpinia le rivelazioni di una giovanissima modella e promettente attrice hot

Il porno è la seconda vita di Irene Maestrini, 25 anni torinese di origini ma residente in irpina a Montaguto, piccolo comune al confine tra Campania e Puglia con la sua famiglia.

Dalla sonnacchiosa provincia meridionale ai set hard, il riscatto di una giovanissima e promettente attrice hot è stato innanzitutto una sfida e una scommessa.

Un passato turbolento, nei guai per spaccio di droga qualche anno fa, per poi tuffarsi sul set come attraente e sensuale modella e oggi avvenente e provocante attrice porno proiettata verso un futuro decisamente intrigante.

Con la pugliese Malena e compagnia sarà già ospite al Bergamo sex, Fattolandia edizione invernale 2023 il 27-28 e 29 gennaio. E siamo solo all’inizio.

Da un piccolo comune montano una stella futura del porno?

Spero proprio di sì. Questo è il mio obbiettivo. Ho già girato per varie produzioni tra Torino, Praga e Milano.

Chi è Irene Maestrini?

Sono una semplice ragazza di 25 anni che ha iniziato a fare la modella, per dei problemi con me stessa. Non mi piacevo, ma la fotografia mi faceva rendere conto che comprendere i propri difetti, diventava poi un pregio.

Successivamente mi sono aperta Onlyfans, inizialmente per mancanza di soldi, siccome vendevo solo le mie foto, poi invece, ho scoperto il mondo del porno. Non è brutto come si dice o si pensa. Come ogni cosa, ha il suo lato positivo e negativo. Credo sia stato messo in cattiva luce, dalla società e dal bigottismo. In realtà, è un mondo che va visto con gli occhi della scoperta e del perché si creano pregiudizi su di esso.

Quindi mi sono imbattuta in questa strada, con la consapevolezza dei tanti pregiudizi e critiche, pensando a quanto poteva formare in meglio i miei pensieri su questo argomento così indiscriminato. Sono una persona che non si limita a nulla, specialmente nel conoscere e nel vivere ma con il rispetto di me stessa.

Provi imbarazzo a girare scene hot?

Agli inizi avevo un po' di titubanze. Poi invece è diventato divertente. In fondo tutti facciamo ciò che faccio io, magari senza delle videocamere.

È più facile mettere a nudo il proprio corpo o la propria anima?

La propria anima. Ho tanti scheletri nell'armadio, ancora da rimuovere del mio vecchio passato. Ma ciò mi aiuta ad affrontarli.

Perché hai scelto questa strada?

Sinceramente è venuta così, senza programmare nulla. È diventato un vero lavoro senza che mi accorgessi di questo grande passo. Sono severa nelle cose che faccio, perché questo insegna a distinguere il lavoro dalla vita privata.

Una notizia che susciterà sicuramente scalpore. Temi pregiudizi e pettegolezzi paesani?

No, già mi credevano diversa da quel che sono veramente. Per me conta, stare bene con me stessa. Purtroppo nei paesi come il mio, la vita delle persone e la propria mentalità è da tempo, chiusa, con tante limitazioni e paure.

Io sono nata e cresciuta a Torino, sono 10 anni che sono qui. Sempre sentita un pesce fuor d'acqua. In tutto e per tutto. Quando ho visto che non criticano, per farti dei torti, ma perché frustrati dalla loro vita e la dipendenza di sentirsi migliori degli altri, anche con brutte azioni alle spalle, non mi è fregato assolutamente nulla.

Sono in tanti a seguire questa tua affascinante avventura, quanto è importante per te tutto questo?

È importante perché rende onore ai sacrifici e il tempo che impiego nel realizzare il mio sogno. Questa mia vita, ora mi rende viva, quindi è davvero importante per me. Anche avere degli haters. Ciò significa che stai facendo bene il tuo lavoro! Perché chi ti critica, non è per farti capire che stai sbagliando, in realtà è perché loro vogliono essere al posto tuo.

Qual è la cosa che ti piace particolarmente di te?

Purtroppo mi critico davvero tanto, da non riuscire a trovare un pregio.

Qual è il tuo sogno?

Poter trasferire la mia famiglia, fuori da questi piccoli paesi e iniziare a vivere come non abbiamo fatto mai. In più, se dovessi diventare davvero qualcuna importante, poter investire i miei soldi, in un progetto da me portato avanti sin da piccola, per aiutare e cani e gatti randagi.