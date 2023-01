Nevica in Irpinia: temperature sotto zero e fiocchi bianchi su Partenio e Laceno Previsto un week end artico. Da domani neve fino a bassa quota

"Risveglio, finalmente, tinte bianche per il nostro Osservatorio, dove sono caduti 4 cm di neve fresca come perfettamente evidenziato dal nostro sensore nivometrico. La temperatura, attualmente, è di -0.6°C." . Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine annunciano la prima nevicata di stagione. Abbondante precipitazione e previsioni artiche per i prossimi giorni in Irpinia.

Stesse scene anche sul Laceno. Come annunciato nei giorni scorsi siamo alle porte della prima irruzione fredda della stagione. In queste ore i primi flussi perturbati stanno raggiungendo l'altopiano del Laceno e come ampiamente previsto, con venti di richiamo caldi e piogge diffuse.

Tutto è iniziato a cambiare da questa notte quando, le temperature sono scese e ha iniziato a nevicare dapprima a 1400 m e poi piu in basso nel corso delle prime ore di domani.

La neve a fasi alterne cadrà tutta la giornata di oggi e con continuità nelle giornate di Venerdi e Sabato. Il week end si attende nevoso.