Sclerosi multipla, svolta Asl per Arianna Rosa: finalmente terapie a casa La docente di Mercogliano ha vinto la sua battaglia: da un anno era senza fisioterapia

Svolta per Arianna Rosa, la docente di Mercogliano affetta da sclerosi multipla, rimasta senza fisioterapia. In data odierna l’ASL di Avellino ha autorizzato il progetto riabilitativo di una donna di Mercogliano affetta da una malattia degenerativa della quale si erano occupati nei giorni scorsi anche alcuni organi di

informazione. "La signora giustamente lamentava l’impossibilità di accedere in tempi brevi alle terapie prescritte dall’Azienda Sanitaria Locale presso la struttura convenzionata da lei stessa scelta - si legge in una nota dell'asl -.

L’ASL di Avellino, venuta a conoscenza della problematica, si era messa immediatamente in contatto con il Centro di riabilitazione e con la famiglia al fine di facilitare una soluzione tempestiva, offrendo anche la possibilità di accedere alle cure domiciliari in ADI, in attesa della comunicazione di disponibilità da parte del Centro convenzionato alla presa in carico. Il Centro convenzionato aveva avviato nel contempo a titolo gratuito le prestazioni. Nella giornata di oggi, acquisito quanto necessario, si è concluso positivamente l’iter per l’avvio delle terapie domiciliari da parte della struttura accreditata.