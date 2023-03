Disabilità, a Mercogliano un focus su Diritti e Vita "indipendente" L'iniziativa svolta ieri pomeriggio della Consulta Associazioni Persone con Disabilità Città di Mercogliano

Diritti e Vita "Indipendente" delle Persone con Disabilità - questo il titolo del convegno pubblico che si è svolto ieri pomeriggio a Mercogliano al Centro Sociale “Pasquale Campanello” promosso e organizzato dalla Consulta Associazioni Persone con Disabilità in collaborazione con il Comune di Mercogliano.

Ad intervenire per un saluto istituzionale oltre al Sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio, l'Assessore alle Politiche Sociali Elena Pagano presente in sala la Presidente del Consiglio Comunale Barbara Evangelista, il saluto istituzionale del presidente della consulta Giovanni Esposito anche Coordinatore Regione Campania M.I.D. del Vice Presidente della Consulta Gerardo Pepe presidente sezione A.I.P.D. Avellino (associazione italiana persone Down) e la segretaria dell’Organismo Angela Lepore Associazione X Fragile.

Al tavolo istituzionale l'avvocato Michele Leo Direttore Generale per il Welfare Integrato ambito A02, la Dottoressa Carmela Ruggiero Referente Area Vita Indipendente Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02.

Al tavolo dei relatori in prima linea l'avvocato Chiara Miranda dell'area legale M.I.D. Coordinamento Regione Campania che ha illustrato ai presenti con grande sensibilità, spessore umano e grandi competenze "La legge 328/2000, La base normativa del "Progetto di vita".

Presenti e intervenuti tra gli altri relatori anche altri rappresentanti di sigle rappresentative del mondo e degli aspetti della disabilità, Dr. Alessandro Parisi Coordinatore Regionale di Anffass Campania e Vice Presidente Fish Campania, il Dr. Gennaro Pezzurro della Fish Campania e Presidente di Hekauxilium ETS, Ciro Oliviero Responsabile Comunicazione MO.VI.CA e l’ambito A02, la Dottoressa Marida Giannattasio Psicologa Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas.

Tra il pubblico, oltre al nostro Coordinatore Provinciale M.I.D. sezione Salerno Dottor. Francesco Cerami insieme ad altri amici di Montecorvino Pugliano, la Coordinatrice dell'Ufficio di Piano di Zona dottoressa Marisa Lena che ringraziamo come sempre della sua disponibilità, sensibilità e vicinanza e anche Arianna Rosa nostra tesserata e iscritta M.I.D.

Presenti in sala tra il pubblico in sala infine la Presidente della E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo Dottoressa Simona Guacci e la Vice Presidente Marianna Festa, sempre vicine e profondamente sensibili alla comunità dei cittadini del Comune di Mercogliano.

Parlare di Vita Indipendente, Diritti, del Progetto Personalizzato ma soprattutto e nello specifico approfondire ampiamente ciò che ci rappresenta la Legge Quadro 328/2000 la base normativa del "Progetto di vita" , cosi come ampiamente e sensibilmente ce l’ha illustrata nel corso del convegno tenutosi ieri da parte l’Avv. Chiara Miranda del Foro di Salerno e dell’area legale M.I.D. C. Campanai che ringrazio del suo intervento – afferma Giovanni Esposito presidente della Consulta Associazioni Persone con Disabilità e Coordinatore Regionale M.I.D., ci porta al pieno raggiungimento degli obiettivi che insieme all’Amministrazione Comunale di Mercogliano ci eravamo prefissati di raggiungere.