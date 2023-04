De Luca: "Il Papa a Montevergine? Più di una speranza. Qui vera spiritualità" L'abate con il governatore illustra il programma per i 900 anni di storia dell'abbazia

"Papa Francesco a Montevergine? È più di una speranza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nel pomeriggio è stato ospite presso l'Abbazia del Loreto, a Mercogliano (Avellino) in occasione della presentazione del programma delle manifestazioni per i 900 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Montevergine.

De Luca è stato accolto dall'Abate del Santuario fondato da San Guglielmo da Vercelli, monsignor Riccardo Guariglia che aveva ufficialmente invitato Papa Francesco a visitare il Santuario mariano. Secondo indiscrezioni, il Pontefice si sarebbe detto molto interessato alla visita. "Il Santuario di Mamma Schiavona con Pietrelcina rappresentano tappe irrionunciabili di un percorso turistico e religioso, sulle orme di santi, in territori incantati che vanno valorizzati. - ha detto De Luca -. Mi sono confrontato con Don Riccardo e speriamo di poter comunicare a breve e ufficialmente l'arrivo di Papa Francesco. In questo luogo oggi, c'è da riflettere sull'importanza della fede e della spiritualità. Stiamo attraversando momenti storici drammatici. Penso alla guerra in Ucraina, all'arrivo dei migranti e alle tante tragedie e miserie del nostro presente. Approdare al Santuario, riscoprire la bellezza di questa terra mistica, credo sia un momento necessario per tutti". Durante la conferenza stampa non sono mancate virat ee bordate sulla politica. "Chiedo all'abate una speciale benedizione, contro i tanti porta-seccia che ci sono e che mi bersagliano- ha detto scherzosamente De Luca -. Scherzi a parte, credo che sia importante fare rete tra istituzioni per rilanciare questa terra che tanto ha da offrire e raccontare.