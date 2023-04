Lotto, la fortuna bacia l'Irpinia: gioca e vince, gioia a Baiano Vincite anche a Castellammare di Stabia, Sorrento e Napoli

Lotto e fortuna, tappa vittoriosa in Campania, con ben quattro vincite come riporta Agipronews, sono state realizzate quattro vincite per un totale di 75.500 euro.

La più alta arriva da Castellammare di Stabia (NA) per 45mila euro, grazie alla combinazione 11-28-84 sulla ruota di Napoli.

A Baiano (AV) vinti invece 11.250 sempre sulla ruota di Napoli, mentre proprio a Napoli da segnalare una vincita da 9.750 euro grazie a una giocata effettuata sulla ruota Nazionale. Chiudono i 9.500 euro vinti a Mariglianella, ancora in provincia di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 295 milioni da inizio anno.