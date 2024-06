Irpinia, si vota in 42 comuni. Avellino, 7 candidati per una poltrona da sindaco In totale, 408.179 elettori sono distribuiti nelle 508 sezioni provinciali.

Comunali ci siamo, alle 15 di oggi urne aperte anche in Irpinia per il voto, anche per le Europee. Ad Avellino sono 72 le sezioni in città dove verrà espressa la preferenza. Due gli schieramenti di partito : l'Udc -Unione di Centro con Gennaro Romei e Fratelli d'Italia con Modestino Iandoli.

In campo Laura Nargi vice di Festa per un quinquennio che tenta la scalata allo scranno più alto di Piazza del Popolo con l'ambizione di diventare la prima sindaca della città di Avellino. Corre con tre liste,Davvero, Siamo Avellino , W la libertà con la conferma di assessori e consiglieri uscenti.

In gara fuori dalle coalizioni, con la lista "Progetto Avellino Futura", l'avvocato Vittorio Boccieri che ha posto tra le priorità del programma, il criterio della trasparenza e del linguaggio della spontaneità.

Il chirurgo Aldo D'Andrea con Unità Popolare per Avellino concorre con una squadra composta da Dema, formazione di sinistra creata da Luigi De Magistris, da Rifondazione Comunista ed altre esperienze della sinistra.

In campo anche il giornalista Rai, Rino Genovese alla guida del "Patto Civico" con cinque liste a supporto, Patto Civico per Avellino, Forza Avellino, Cittadini in Movimento, Moderati e Riformisti, La Rondine.

Infine, quattro liste tra Pd,Movimento 5 Stelle,Per Avellino con Gengaro e Avellino Progetto Partecipato per Antonio Gengaro.

Ad Avellino città e in altri 41 comuni, i cittadini si recano alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. In totale, 408.179 elettori sono distribuiti nelle 508 sezioni provinciali. Potranno votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che hanno compiuto il 18º anno di età, oltre ai cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea residenti in Italia che hanno presentato la domanda per votare i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

In 42 Comuni della provincia di Avellino, su un totale di 118, si rinnovano le rappresentanze comunali, inclusi due centri con oltre 15.000 abitanti: Avellino e Montoro. Gli elettori irpini coinvolti sono 160.047, di cui 45.815 nel capoluogo.

I Comuni interessati alle elezioni sono: Altavilla Irpina, Avellino, Bisaccia, Bonito, Candida, Carife, Cassano Irpino, Castelbaronia, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Domicella, Grottolella, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Montefusco, Montella, Montoro, Morra De Sanctis, Moschiano, Parolise, Paternopoli, Salza Irpina, San Michele di Serino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Andrea di Conza, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Savignano Irpino, Taurano, Taurasi, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, e Zungoli.

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 ha fissato la data di svolgimento delle Elezioni Europee e del turno ordinario di elezioni amministrative per oggi e domani.

- le operazioni di votazione si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e domenica 9 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

- le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14,00;

- ai fini del computo dei termini procedimentali, si considera giorno della votazione quello della domenica

Per votare è necessario presentarsi al seggio elettorale muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. Chi lo ha smarrito, danneggiato, rubato oppure ha esaurito gli spazi a disposizione può recarsi, senza appuntamento, in una delle sedi anagrafiche o negli uffici elettorali del proprio comune di residenza. Naturalmente con sé è necessario portarsi anche un documento d’identità valido. E la richiesta può essere fatta anche tramite un familiare convivente munito di delega in carta semplice, di un suo documento e di uno originale del delegante.

Per un voto regolare – Per quanto riguarda le elezioni europee, è possibile votare una sola lista, utilizzando esclusivamente la matita copiativa fornita. Non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può votare tracciando una X sul simbolo della lista scelta anche senza indicare nessun candidato. Mentre i nominativi dei candidati che eventualmente vengono scelti si possono indicare sulle righe stampate a destra del simbolo. Come? Scrivendo il cognome oppure il nome e cognome. Si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze per i candidati appartenenti alla stessa lista ma queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Nel caso si esprimessero due preferenze si possono votare una donna e un uomo (o viceversa). Nel caso di tre preferenze, invece, si possono votare due donne e un uomo, o due uomini e una donna.

Voto fuorisede – Novità a partire da quest’anno. Per la prima volta e solo per le elezioni europee, gli studenti fuorisede potranno votare le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine senza dover rientrare nel proprio comune di residenza. Stando ai numero diffusi dal Viminale, sono 23.734 gli studenti che hanno fatto richiesta di avvalersi di questa nuova modalità di voto.