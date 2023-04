Erasmus+Project: studenti stranieri e del Convitto Colletta in tour Studenti alla scoperta dei tesori della Campania tra Montevergine, Pompei, Cassano e molto altro

Nei giorni 12- 13-14 aprile 2023, si è svolta la manifestazione dal titolo “Convitt_ Hack water for future” all’interno del progetto Protect Erasmus+ Project, che vede il Convitto P. Colletta di Avellino, Università Politecnico di Bucarest, la società Neotaletway di Granada, Gimnazia Celie-Center (Slovenia) e la Scuola di cinema Curva Polar di Granada (Spagna) e la società Antares di Roma impegnati in un progetto di mobilità europea.

Il progetto prevede mobilità di studenti e docenti tra i diversi paesi europei, per scambi di esperienze che porteranno alla creazione di una piattaforma e-learning in cui condividere metodologie didattiche e progetti sul tema della sostenibilità ambientale. La delegazione ha potuto scoprire l’Irpinia e il suo potenziale naturalistico attraverso la visita all’Abbazia di Montevergine, alle sorgenti di Cassano, ai boschi e al castello di Montemarano per proseguire la visita a Pompei. Dopo due giorni di visite guidate sul territorio e di riflessione avente ad oggetto i quattro elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, i ragazzi, divisi in gruppi, hanno dato vita ad un hackathon sul tema della sostenibilità ambientale, con riferimento all’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 dell’ONU che sottolinea l’importanza della salvaguardia della risorsa acqua. Gli studenti della scuola di cinema di Curva Polar e le classi 3^ e 4^ del Liceo Classico e Classico Europeo sono stati accolti dal Sindaco di Mercogliano Avv. Vittorio d’Alessio, dal Sindaco di Cassano Irpino Avv. Salvatore Vecchia , dall’Assessore di Montemarano Dott.ssa Natalia De Vito , oltre che dalla Scuola di Tarantella Montemaranese.

Gli studenti premiati dall’ Hackathon andranno in Slovenia per continuare la ricerca e la sperimentazione di Edularp, ovvero prodotti multimediali educativi con giochi di ruolo che sensibilizzino i giovani europei sul tema della sostenibilità ambientale.

Sul sito della scuola www.convittocolletta.edu.it saranno visionabili i progetti, frutto della collaborazione tra studenti italiani e spagnoli.