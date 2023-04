Gli orsi del Trentino sul Partenio? Arriva un coro di no Anche Legambiente e il sindaco di Mercogliano perplessi sulla proposta di Giuditta

Continua a far discutere la proposta del sindaco di Summonte e presidente del Distretto turistico del Partenio, Pasquale Giuditta, di adottare in Irpinia gli orsi che dovrebbero lasciare il trentino dopo il caso dell'aggressione mortale da parte dell'orsa Jj4.

Franco Iovino, presidente del Parco del Partenio, ha espresso a Ottopagine.it tutte le sue perplessità, cosa che ribadisce anche il sindaco di Mercogliano vittorio D'Alessio. “Gli orsi devono avere il loro habitat naturale e non ncredo che il distretto del Partenio possa esserlo. Piuttosto si pensasse per ospitarli a luoghi come la Croazia o l'Est Europa dove ci sono chilometri e chilometri di foreste, senza dimenticare che c'è un tema oggettivo legato alla pericolosità".

Chiara anche la posizione di Legambiente Avellino. "Innanzitutto crediamo ci sia il tema della salvaguardia di JJ4, diciamo no all'abbattimento - spiega Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente - Detto questo il distretto del Partenio è altamente antropizzato, quindi crediamo non si presti affatto a poter diventare un luogo dove ospitare gli orsi".