Soldati runner in difesa della salute delle donne. Festa: Iniziativa lodevole Prevenzione e impegno

"Al fianco dell’Esercito a difesa delle donne. Ho presenziato con piacere e grande convinzione al Giro d’Italia podistico organizzato annualmente su staffette regionali sincrone da “Run4hope”, con la partnership delle forze armate il patrocinio del Comune di Avellino, che stamattina ha attraversato Corso Vittorio Emanuele col suo messaggio denso di significato" . Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

"Una bella iniziativa, per diffondere sempre di più la cultura della prevenzione contro i tumori femminili e promuovere la ricerca sostenendo la Fondazione Airc.

Insieme al Comandante Giuseppe Amato, ho voluto rinsaldare con l’Esercito quel rapporto di stretta collaborazione nelle attività per la comunità che la nostra Amministrazione ha ricostruito sin dall’inizio della consiliatura. Perché battaglie come questa dobbiamo combatterle tutti insieme.

Avellino è Prevenzione".