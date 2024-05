Ariano, processione di Fatima funestata dal dolore: muore la barista a Cardito Sconcerto durante i festeggiamenti nel popoloso rione dove la donna era molto stimata

Si accingeva a rivolgere come ogni anno un saluto alla Madonna di Fatima, ma pochi minuti prima del passaggio della statua in processione davanti al suo locale si è accasciata al suolo senza più rialzarsi. E' morta così, Lina, la barista dall'animo gentile di Cardito.

Era insieme al figlio Paulo all'interno del bar Royal quando si è verificata l'inaspettata tragedia. Non c'è stato il tempo di capire nulla. A nulla è valso l'intervento immediato dei sanitari del 118. Tutto inutile purtroppo, il cuore di Lina si è arreso rendendo tristissima la serata dell'incoronazione della Vergine di Fatima.

Le lacrime di don Alberto Lucarelli nell'apprendere la notizia durante il rientro della processione nel Santuario: "E' una mamma del nostro rione che ci lascia, siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore e sofferenza." E sarà proprio il Santuario Mariano di Cardito ad accoglierla oggi pomeriggio alle 15.30 per rivolgerle l'ultimo affettuoso abbraccio.

Siciliana di origini, vedova, lascia tre figli, Paulo, Toni e Luciano. Un simbolo di Cardito. Gentile, garbata, una mamma amorevole e dolcissima, come lo è stata anche per i tanti avventori del bar, addolorati dopo la tristissima notizia arrivata in un giorno che doveva essere solo di festa.