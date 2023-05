Mercogliano, per la prima volta in Irpinia la "Carovana della prevenzione" Domenica 21 maggio tre camper per oltre 100 prestazioni gratuite

Domenica 21 maggio arriva a Mercogliano, per la prima volta in provincia di Avellino, la “Carovana della prevenzione”.

Un programma nazionale itinerante di promozione della salute di Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, che propone attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.



L’appuntamento di Mercogliano vedrà l’arrivo in città di tre camper della prevenzione che, dalle ore 9:00 alle 16:30, nella Piazza della Funicolare al Viale San Modestino, saranno a disposizione, con un team di medici specialisti volontari coordinati dal Dott.Sabatino D’Archi, per oltre 100 prestazioni gratuite tra mammografie, ecografie e visite.

La giornata si aprirà con una salita al Santuario di Montevergine, i medici volontari della Carovana, le volontarie dell’Amdos Mercogliano e le istituzioni locali coinvolte saliranno in una funicolare tutta rosa per un saluto alla nostra amata Madonna e la benedizione del Padre Abate Riccardo Guariglia.



La Carovana della Prevenzione ha svolto oltre 720 “Giornate di Promozione della Salute Femminile” in 17 regioni italiane, offrendo oltre 70.000 prestazioni mediche gratuite e finalmente, grazie all’impegno dell’Associazione Amdos Mercogliano, farà tappa alle falde del Partenio.

L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione alla salute femminile, alla diagnosi precoce dei tumori del seno e dell’utero. Un impegno sociale rivolto particolarmente alle donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che dedicano poca attenzione alla propria salute.



Sabato 20 maggio alle ore 9:30, nella sala consiliare del Municipio di Mercogliano, si terrà la presentazione ufficiale dell'evento alla presenza del Sindaco di Mercogliano e del Dottore D’Archi, chirurgo senologo irpino del Policlinico Gemelli di Roma, insignito del “Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico 2021 dal Prof. Paolo Veronesi.