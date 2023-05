Trasporti, non solo disagi e problemi: Air Campania prima per ticket via App L'azienda guidata da Antony Acconcia ha fatto registrare un incremento di vendite di ticket digitali

Air Campania, la società del trasporto pubblico su gomma interamente partecipata dalla Regione, è la prima azienda campana per numero di titoli di viaggio venduti tramite App.

Nel primo quadrimestre del 2023, come emerge dai dati del Consorzio Unico Campania, l'azienda guidata da Antony Acconcia ha fatto registrare un incremento di vendite dei ticket digitale del 68 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La fetta di mercato digitale conquistato si attesta così al 21 per cento e guida la classifica delle quattordici società consorziate per titoli venduti sull'App di UnicoCampania. Air Campania è anche prima per le vendite sulla piattaforma Puntolis.

L'amministratore unico, Antony Acconcia annuncia, con il sostegno della Regione Campania, "un progetto che punta alla transizione digitale per il rilascio di un'App aziendale per garantire servizi sempre più efficienti agli utenti". Intanto, è lo stesso Acconcia ad annunciarlo, la rete di vendita si amplierà ulteriormente con l'installazione di distributori automatici di titoli di viaggio, già attivo presso le autostazioni irpine di Avellino e Grottaminarda: selezionando sullo schermo digitale la destinazione e le modalità di pagamento, in contanti o bancomat, l'utente potrà così procedere all'acquisto in maniera facile e in tempi veloci.