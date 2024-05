Prata di Principato Ultra: proposta di civica benemerenza per Domenico Vassallo Il dirigente, cresciuto nel comune irpino, è nello staff dirigenziale dell'Inter campione d'Italia

"Domenico Vassallo: un campione pratese". Con questo incipit il gruppo consiliare "La Fenice - Prata rinasce" guidato da Luigi Tenneriello ha presentato la candidatura per il conferimento della civica benemerenza del Comune di Prata di Principato Ultra a Domenico Vassallo: nativo di Avellino, classe '82, cresciuto a Prata, dopo anni vissuti in Lega Serie B, il dirigente è nello staff dell'Inter campione d'Italia 2024 (nella foto la festa nerazzurra per il derby vinto contro il Milan con lo Scudetto diventato aritmetico).

L'annuncio del gruppo consiliare La Fenice - Prata rinasce

"Con lo spirito e la convinzione che la crescita di una comunità passa anche attraverso gesti che vadano ad evidenziare e valorizzare le eccellenze che provengono dal nostro Paese, abbiamo presentato questa richiesta, di conferire una civica benemerenza a Domenico Vassallo, per gratificare chi porta in alto il nome di Prata, con l'auspicio che il suo esempio possa essere seguito da tutti, specialmente da giovani e giovanissimi. Gli auguriamo, con tutto il cuore, di proseguire la sua eccellente attività verso traguardi sempre più importanti. Siamo convinti che Domenico Vassallo sarà sempre disponibile verso Prata e verso i pratesi e che, se chiamato a dare il suo contributo, non si tirerà mai indietro".

Foto: pagina ufficiale Facebook La Fenice - Prata Rinasce