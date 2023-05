Centro Storico, Cipriano: "No al far west, la movida sia organizzata" Estate alle porte. Il rischio caos per l'isola pedonale è dietro l'angolo

“Sull'isola pedonale al centro storico temo un far west, per non ripetere il caos dell'anno scorso servono regole e controlli”. L'estate è alle porte e il leader dell'opposizione consiliare Luca Cipriano mette in guardia sui rischi e i disagi cui si potrebbe andare incontro con la movida selvaggia. “Ci giungono già diverse segnalazioni di residenti sul piede di guerra. Noi siamo assolutamente favorevoli sia alla pedonalizzazione che alle attività estive – chiarisce Cipriano - io per primo me ne sono sempre fatto promotore. Quello che chiediamo però è una movida regolare, organizzata e controllata e non residenti schiavi e ostaggi dell'isola pedonale”. Sulla stessa lunghezza d'onda i commercianti di via Nappi. "Necessario - dicono - trovare una via di mezzo tra le nostre esigenze e quelle dei residenti". Oggi intanto riunione della Commissione cultura presieduta da Teresa Cucciniello a cui parteciperà anche l'assessore al Commercio Laura Nargi per fare il punto sulla gestione degli eventi in programma quest'estate.