Insieme per Avellino e l'Irpinia: "Criticità a Parco Manganelli" L'appello dell'associazioni alle amministrazioni affinchè intervengano

Il movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" evidenzia le non poche criticità presenti a Parco Manganelli. Così in una nota:

"Capiamo i numerosi giorni di pioggia, ma è strano vedere che certe zone dello stesso parco non abbiano pozzanghere, ed altre si, come si può evidenziare da una parte delle foto.

Nel primo vero giorno di sole di ieri domenica 4 Giugno, tantissime persone e famiglie con bimbi al seguito, anche in considerazione della manifestazione "Sport Days" si sono recate presso il parco cittadino, e non è concepibile assistere a dei veri e propri "slalom" tra una pozzanghera di fango ed un'altra, in un turbillon di monopattini, biciclette, persone che fanno footing e che camminano.

Auspichiamo un celere intervento dell'amministrazione comunale del capoluogo, concertando con Atripalda una risoluzione del problema marciapiedi (come si evince sempre dalle foto) che in caso di mancato parcheggio nelle adiacenze del parco si è costretti a venire a piedi rischiando spesso di camminare tra i veicoli in transito.

Si confida nel buon senso delle due amministrazioni cittadine".