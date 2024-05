Casalbore: cadavere in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione La scoperta del Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118

Lo hanno trovato nel suo letto, privo di vita si presume già da diversi giorni in avanzato stato di decomposizione.

E' la tragica fine di un uomo di 64 anni in Irpinia, a Casalbore in via Pietro Paolo Parzanese, nei pressi della Torre Normanna, pieno centro.

Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco giunti da Grottaminarda con due equipaggi. Sono stati proprio questi ultimi a fare la triste scoperta dopo aver aver forzato l'ingresso posteriore dell'abitazione per poter accedere all'interno.

Una scena terrificante quella che si è presentata ai loro occhi. Indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Ariano Irpino che hanno informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento. L'uomo sarebbe stato visto l'ultima volta dieci giorni fa in paese. A causare il decesso sarebbe stato un malore fatale, senza la possibilità di poter chiedete aiuto a nessuno.