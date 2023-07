Roma: prestigioso incarico ad Andrea Covotta e presentazione fondazione Lo Conte La capitale ospita l'Irpinia sulle banchine del Tevere

Una serata da incorniciare per l'Irpinia a Roma sulle banchine del Tevere. L'associazione Irpini nella capitale, nomina di cui fa parte anche l'imprenditore, politico ed ex deputato Marco Pugliese, Michele Zizza accademico italiano, consigliere dell'associazione, Antonella Picariello vice presidente, elegge Andrea Covotta ex vicedirettore del Tg2 e attualmente a capo della direzione Rai Quirinale, quale presidente onorario e premia la famiglia del compianto Franco Lo Conte. Nella capitale presente anche il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza e di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero insieme alla consorte l'avvocato Cinzia Capone.

Una serata speciale dunque per le aree interne con la presentazione prestigiosa della fondazione Franco Lo Conte, scomparso a causa del Covid-19 il 2 aprile 2020,

A Roma l'intera famiglia di Franco. La fondazione, che non ha scopo di lucro, opererà svolgendo attività di promozione ed utilità sociale, promozione dello sviluppo culturale ed economico delle comunità locali della provincia di Avellino.

"I fondatori - hanno voluto affiancare, nella denominazione della fondazione", al nome di Franco le "Crociere In Irpinia", uno dei progetti che Franco stava portando avanti per la sua Irpinia, per i suoi 118 Comuni, per il meraviglioso territorio che ha tanto amato, per il quale si è speso con dedizione e passione per tantissimi anni della sua vita e che gli ha donato l'amicizia di centinaia e centinaia di persone con le quali ha condiviso passione, entusiasmo e progetti.