Da Salerno ad Ariano per rubare nei supermercati: denunciata ladra seriale Rapido intervento della polizia lungo la statale 90 delle puglie tra Cardito e Foresta

Dalla provincia di Salerno dove risiede, ad Ariano Irpino per rubare merce nei supermercati. La polizia diretta dal vice questore Giulio Masini ha denunciato una ventenne.

Si tratta di una donna rom che approfittando del figlioletto di appena un anno aveva infilato nel passeggino, diversi prodotti, tra cui dolciumi e detersivi.

Una vera e propria ladra seriale, che con la complicità di un uomo, probabilmente il marito quest'ultimo non ancora rintracciato e identificato, era riuscita a spostarsi in poco tempo da una struttura commerciale all'altra, da località Cardito a Foresta.

L'intervento della polizia è stato rapidissimo. Gli uomini del commissariato arianese, su precise disposizioni del questore Pasquale Picone, hanno già da tempo intensificato i servizi di prevenzione su tutto il territorio in vista delle festività natalizie. Attività che non cesserà minimamente nei prossimi giorni. L'attività è ancora in corso.

Si cerca il marito della ventenne alla guida di un mezzo di trasporto, che fungeva da palo. Non è escluso che i supermercati presi di mira possano essere più di due. Le indagini proseguono e gli inquirenti confidano sulla massima collaborazione.

I commercianti si sono complimentati con la polizia per la rapidità di azione. E' il secondo intervento fulmineo del reparto volante del commissariato arianese (leggi qui il precedente), nel giro di pochi giorni, nella stessa èeriferia.