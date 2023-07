La Nocerina rinvia la partenza per Mercogliano, lo stupore di D'Alessio Il sindaco commenta la decisione del club molosso. A rischio il ritiro in Irpinia

Le condizioni del manto del Mercogliano Stadium erano note alla dirigenza e allo staff tecnico della Nocerina da tempo. Avevamo anche concordato una linea di intervento per equilibrare le spese da sostenere per la manutenzione del terreno di gioco. Ecco perché mi stupisce apprendere da una nota stampa la decisione della società molossa di rinviare la preparazione e di non venire più a Mercogliano.

Quando, ormai un po' di settimane fa, ho incontrato il presidente Stella gli ho dato massima disponibilità all'utilizzo dell'impianto, ma ho altresì fatto presente che, in virtù dell'imminente avvio dei lavori di completamento dell'impianto, l'Amministrazione non avrebbe potuto sostenere la spesa per la sistemazione del manto erboso.

In tal senso avevamo anche raggiunto un accordo: il comune di Mercogliano avrebbe sensibilmente ridotto il canone di locazione dell'impianto e la società sportiva Nocerina avrebbe provveduto a proprie spese e facendo ricorso ad una ditta di fiducia alla sistemazione del campo.

Sinceramente, la decisione di rinviare il ritiro mi lascia perplesso per le motivazioni addotte che, ripeto, erano ben note sin da quando era stata individuata la soluzione Mercogliano.

È bene rimarcare che la presenza di società sportive a Mercogliano non può che farci piacere. Ma da Sindaco devo, innanzitutto, tutelare l'ente ed i cittadini, evitando di esporli a spese non congrue che possano mettere in difficoltà le già precarie casse comunali."