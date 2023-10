Mercogliano, ora c'è "Hermes" per la prevenzione del tumore al seno La nuova associazione presieduta dal dottore Sabatino D'Archi presentata questa mattina in Comune

L'associazione cambia il nome ma non le finalità. In occasione della presentazione della due giorni di prevenzione a Mercogliano, con il villaggio della Salute e la prevenzione del tumore al seno, previsto per il 21 e il 22 ottobre, il Dott. Sabatino D'Archi, nominato presidente della nuova associazione ha sottolineato l'importanza di queste iniziative e con “Hermes” si lavorerà al fianco delle donne, sempre nel segno della prevenzione.

La prevenzione del tumore al seno si arricchisce di collaborazioni importanti come quella con la Clinica Montevergine, “un tassello in più per la nostra struttura, ha spiegato il direttore generale della clinica di Mercogliano, Antonio Rainone, presente alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Mercogliano.

La città di Mercogliano è tra le 4 città campane scelte dalla Susan Komen Italia per ospitare la Carovana della Prevenzione, unica tappa della provincia di Avellino nel mese della prevenzione, ed offrire alle donne mammografie ed ecografie gratuite.