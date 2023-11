Mimmo e Peppe: "Non utilizziamo più le gambe, ma ci siamo rimessi in gioco" Dalla Sicilia all'Irpinia, una testimonianza toccante e significativa sul tema dell'inclusione

Un incidente stradale inaspettato il primo in moto e il secondo in sella ad un quad, che ha costretto Domenico Vinciguerra e Giuseppe Barone, entrambi siciliani, il primo di Catania e il secondo di Niscemi a muoversi su una sedia a rotelle. Una vita, la loro che è diventata oggi una sfida senza mai perdere il sorriso e la voglia di sentirsi accolti. Non si sono mai arresi ed il loro messaggio, diventa un esempio vero di riscatto e speranza in occasione della giornata dell’inclusione. Ad accoglierli stamane e a rendergli meno faticoso il loro calvario, sono stati i volontari della pubblica assistenza Vita.

"Abbiamo avuti una lesione spinale, che non ci ha permesso di utilizzare più le nostre gambe ma ad oggi ci muoviamo con le nostre sedie. Il nostro messaggio è quello di ripartire, da una disavventura, da un terremoto che è piombato sulla nostra vita. Ma ci siamo rimessi in gioco."

Il messaggio del Vescovo Sergio Melillo

E' importante la sinergia tra tutti coloro che vivono la socialità e l'impegno a porre una riflessione sulla questione dell'inclusività, accoglienza, dialogo e la capacità di incrociare gli sguardi a prescindere dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e relazionali. Un momento importante per aiutare i ragazzi ad avere uno stile diverso alla vita, ai rapporti e alla capacità di accogliere persone che presentano disabilità.

Per l'assessora alla pubblica istruzione Grazia Vallone: "Un giorno all'anno per tutto l'anno. Ragioniamo non solo di disabilità ma soprattutto di inclusione. Una bellissima iniziativa, quella promossa dal liceo Parzanese. La scuola è un baluardo, non solo di civiltà ma di inclusione. Per fortuna nel quadro legislativo italiano, dà il contributo fondamentale per l'inclusione di chi presenta difficoltà motorie e ha bisogni speciali. Resta purtroppo preoccupante il problema dell'abbattimento delle barriere. Come comune abbiamo partecipato ad un bando regionale per ottenere dei finanziamenti. Ho fatto personalmente una ricognizione presso tutti gli istituti. Sotto questo aspetto, ci sono stati una serie di interventi nel tempo, ma è la città che purtroppo, presenta una serie di difficoltà per chi presenta disabilità e quindi diventano luoghi inospitali. Lo sforzo quindi che bisognerà fare è immaginare degli interventi che risultano essere prioritari rispetto alle altre esigenze."