IIA nella bufera, Zaolino: "Disastro annunciato, a rischio 200 posti di lavoro" Sciopero in fabbrica e protesta ad Avellino

Industria italiana autobus nuovamente nella bufera in Irpinia. Un 2024 che si annuncia particolarmente rovente in Valle Ufita a Flumeri. A rischio oltre 200 posti di lavoro secondo i sindacati che annunciano otto ore di sciopero all'interno dello stabilimento e in contemporanea, venerdì prossimo un sit in davanti alla prefettura di Avellino.

Un disastro annunciato secondo il segretario generale della Fismic-Confsal Giuseppe Zaolino:

"Credo che ci sia la consapevolezza che siamo arrivati alla frutta. Uno stato di agitazione che questa settimana sfocerà con otto ore di sciopero e manifestazione ad Avellino davanti alla prefettura. Nel frattempo inviteremo le amministrazioni locali, sindaci e parlamentari ad unirsi, perchè questa possa essere l'ultima lotta in provincia di Avellino, capace di affrontare problemi di sviluppo. Qui sono in ballo 400 posti di lavoro e qualcuno sta pensando di farci il pacco."

Si tratta di un disastro annunciato da mesi.

"Qui si stava preparando l'uscita di Leonardo dalla società, facendo finta di produrre, facendolo al minimo fino ad accumulare qualcosa come oltre 80 milioni di debiti nel solo anno 2023. Complessivamente parliamo di 200 milioni per giustificare l'uscita e l'abbandono di Leonardo da questa società, mettendoci tutti in difficoltà, perchè qui chiunque arriverà, penserà come prima iniziativa di tagliare sull'occupazione e sono a rischio oltre 200 posti di lavoro."