Amministrazione di sostegno, la formazione dedicata agli avvocati Avellino: si è svolto il secondo incontro organizzato dall'Aiaf Campania

Ieri si è tenuto il secondo incontro del ciclo di webinar del corso teorico pratico di formazione sull'amministrazione di sostegno dedicato ad avvocati.

Il ciclo di incontri dedica una giornata di formazione ad ogni Foro campano e ieri era dedicato al tribunale di Avellino. Hanno partecipato più di 100 professionisti da tutta Italia che hanno seguito con interesse gli interventi dei relatori e poi ne è seguito un vivace dibattito. Il tema della giornata di ieri era: il beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Si è parlato di fragilità e del fatto che non è uno status del beneficiario ma costituisce una condizione temporanea. E' stato toccato l'argomento della tutela del beneficiario, rispettando quelle che sono le sue volontà. A moderare l'incontro l’avvocato cassazionista Paola De Vito del Foro Avellino.

Hanno partecipato ai saluti istituzionali l'avvocato Fabio Benigni - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino. Al dibattito hanno relazionato l'avvocato Annamaria Pacciarini, Presidente AIAF Umbria Titolo: IL beneficiario (definizione di soggetto fragile); Il Beneficiario Prerogative: diritti e poteri del beneficiario dell’ADS; Il Beneficiario le limitazioni della capacità e gli atti che il beneficiario continua a compiere autonomamente; Atti personali e personalissimi (es: matrimonio);

Angelo Fioritti (Psichiatra) Presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale APS. Già Direttore del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL di Bologna.

Titolo: le amministrazioni di sostegno dei fragili "difficili": anoressia, ludopatia, dipendenze compulsive, disturbi mentali. La prospettiva del Patto di rifioritura".

Maria Iandiorio Giudice tutelare presso il tribunale di Avellino, titolo: “Aspetti patologici” degli atti: -poteri del giudice , -conseguenze dell’atto posto in essere nonostante il divieto posto dal giudice nell’interesse dell’amministrato ; -le impugnazioni

L'avvocato Augusto Morella, Presidente Consorzio Politiche Sociali A1 Ariano Irpino

Titolo: "Il ruolo dei servizi sociali: best practies ed experties nel pronto intervento sociale e nei casi di assenza della rete familiare".

L’avvocato Maria Pacciarini, presidente Aiaf Umbria, ha illustrato con puntualità le ultime sentenze in materia di diritto al voto, diritto al matrimonio, diritto alla sessualità.

La dott.ssa Iandiorio ha analizzato in maniera dettagliata e chiara quali atti può compiere in autonomia il beneficiario e l’amministratore di sostegno e per quali occorre l’autorizzazione del giudice tutelare. L’avvocato Augusto Morella, ha spiegato come operano le Assistenti sociali del Consorzio con le persone in difficoltà. Ha spiegato del servizio che hanno recentemente attivato di Pronto Intervento Sociale attivo 24 ore su 24