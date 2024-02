Istituto d’Istruzione Superiore "Giuseppe De Gruttola" di Ariano Irpino La scuola superiore che fa volare il tuo futuro

Ultime ore per cogliere una grande occasione per il futuro formativo e professionale degli studenti iscritti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado: venerdì 9 e sabato 10, infatti, sono gli ultimi giorni a disposizione delle famiglie e dei propri figli, che attualmente frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), per scegliere uno dei corsi di studio che fanno parte della variegata e concreta offerta formativa, tecnica e professionale, dell’IIS “De Gruttola” di Ariano Irpino:

Sede Martiri di Ariano Irpino: Chimica e Biotecnologie, Elettrotecnica e Automazione, Meccatronica, Agrario

Sede Cardito: Alberghiero

Sede Vallesaccarda: Alberghiero