Cuochi irpini campioni d'Italia: "I nostri chef restano nella storia" Il commento di Vitiello

i è conclusa un’altra edizione da record dei Campionati della Cucina Italiana, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, in collaborazione con Italian Exibition Group, all'interno della manifestazione “Beer & Food Attraction” alla Fiera di Rimini.

Una manifestazione ricca di eventi, interviste, talk show e, soprattutto, tantissime gare, che si sono concluse con la proclamazione ufficiale dei Campioni d'Italia 2024. A salire sul podio più alto della Cucina Italiana è stato il Culinary Team Avellino, nella categoria Cucina Calda a Squadre Senior.

Gli chef irpini, alla fine dei tre giorni di gara, hanno totalizzato il punteggio più alto tra le squadre in competizione. Il loro menu è stato gradito dalla giuria, ma anche dal pubblico intervenuto nel ristorante allestito all’interno dell’area FIC.

Un giudizio unanime che ha consentito di raggiungere il massimo risultato nella competizione, dopo aver già conquistato l'oro nella giornata di lunedì.

“Una vittoria - hanno commentato felici al rientro in Irpinia – frutto di mesi di allenamenti. Prove e riprove per essere perfetti. Questa volta nulla è sfuggito alla attenzione del team come è stato sottolineato dai giudici, durante il briefing finale”.

“Siamo tutti felici – spiega il Presidente dei Cuochi Irpini e Campani Luigi Vitiello – per aver visto i nostri chef salire sul palco e vestire il tricolore. E’ un risultato che rimarrà nella storia e per il quale ringrazio singolarmente uno ad uno i componenti del team e con loro tutte le aziende che li hanno affiancati”.

Questo il team: Team manager Ugo D’Alessandro; componenti: Gaetano Cerciello, De Gisi Vincenzo, Claudio Donnarumma, D’Alessandro Pasquale, Imbimbo Gaia, Federico Della Cerra, Sara Nazzaro, Maietta Pasquale e De Vita Gabriele.